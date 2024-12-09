В РКС оценили идею учреждения федерального закона о книгоиздании

Пресс-служба Российского книжного союза (РКС) ответила на предложение советника президента России Елены Ямпольской о создании единого закона, регулирующего книгоиздание и книгораспространение в стране. В заявлении для ТАСС представители союза подчеркнули, что регулирование многообразия участников книжного рынка посредством единого закона невозможно.





Во время пленарного заседания ХI съезда РКС в Москве Ямпольская указала, что книгоиздательская сфера остается одной из немногих отраслей, не имеющих законодательного регулирования. Она заметила, что единственным ограничением при выпуске книг является закон об охране детей от информации, способной причинить вред.





Представитель РКС отметил , что все инициативы, озвученные на съезде 4 декабря, будут тщательно проанализированы и обсуждены с профессиональным сообществом. Он напомнил, что РКС является общественной организацией, и любые стратегические решения требуют согласования с ее членами и правлением. Также он добавил, что вопрос о необходимости создания закона о книгоиздании требует серьезного обсуждения, особенно в свете значительных технологических изменений в отрасли.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва