Награждение победителей конкурса «Памяти героев верны» состоится в Музее Победы

11 декабря в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны». Ожидается участие более 200 человек из различных регионов России.





Фонд «Защитники Отечества» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» организовали этот конкурс, который в этом году проходит во второй раз. Его цель — сохранить память о героях и событиях специальной военной операции, а также воспитать у молодежи уважение к участникам СВО и чувство гордости за Родину. Участники всех возрастов представили свои рассказы, эссе, стихотворения и видео-экскурсии, посвященные героям специальной военной операции. Конкурс собрал более четырех с половиной тысяч заявок из 89 регионов страны.





Победителей определят в четырех возрастных группах: дети от 7 до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и финалисты старше 36 лет. Награждение пройдет по девяти номинациям, включая «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню», посвященное памяти участника СВО», «Рассказ», «Эссе на тему «Семья героев», «Авторское стихотворение», «Авторская песня», «Авторская фотография», «Рисунок», «Плакат» и «Видео-экскурсия».









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы