В Москве прошел закрытый предпоказ шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка»

Классическая новогодняя сказка вновь оживет в Москве. Шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка», созданное компанией Storywall Entertainment, привезло в Россию музыкальную магию Чайковского и уникальные технологии, сообщили в пресс-службе проекта.





После успешных показов в США, Канаде, Польше и Испании, 4 декабря в центре цифрового искусства «Внутришоу» состоялся закрытый предпоказ для журналистов и специальных гостей. С 5 декабря по 5 февраля все желающие смогут насладиться этим шоу.





Проект нацелен на то, чтобы с помощью технологий и анимации сделать прослушивание классической музыки и просмотр балета захватывающим опытом для детей. Это также отличная возможность провести время с семьей и погрузиться в атмосферу новогодней сказки.





В главных ролях выступают звезды Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, исполняющие роли Мари и Щелкунчика-Принца. В проекте также участвуют юные артисты из Канады: Елизавета Пивовар сыграла маленькую Мари, а Александр Мариносян — ее брата Карла. Съемки проходили в специально оборудованной студии, где артистов интегрировали в анимационные сцены.





Кроме того, для зрителей выпустили лимитированную раскраску с дополненной реальностью. Каждый сможет приобрести ее при покупке билета по специальному тарифу или на площадке после просмотра шоу.





«Внутришоу» — новое арт-пространство в центре Москвы, расположенное на территории «Хлебозавода No 9». Особенностью площадки является проекционный зал площадью 500 м², где стены и пол отображают контент, создавая уникальную атмосферу для зрителей.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка»