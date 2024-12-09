В Эрмитаже открылись посвященные двум императрицам новые залы

Государственный Эрмитаж готовится открыть новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого», которые будут посвящены эпохе правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Пресс-служба музея сообщила, что посетители смогут ознакомиться с обновленной экспозицией с 10 декабря.





В рамках Дней Эрмитажа откроются новые залы, продолжая рассказ о развитии искусства и культуры России в период царствования этих императриц, которые продолжили реформы Петра I. Создание постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого» стало возможным благодаря поддержке ПАО «Газпром».





Три новых зала будут содержать картины, украшения, изделия из фарфора, стеклярусные и мозаичные панно, а также предметы мебели. Особое внимание уделено деятельности Михаила Ломоносова: один из залов будет полностью ему посвящен. В этом зале представят уникальную коллекцию стеклярусных и мозаичных панно, созданных на Усть-Рудицкой стеклянной фабрике, основанной Ломоносовым. В дополнение к этому, витрины покажут приборы и инструменты, заказанные ученым для Инструментальной палаты Императорской Академии наук. Также в зале разместится костяная модель памятника Ломоносову, установленного в Архангельске в 1829 году.





Пресс-служба отметила, что среди экспонатов выделяются живописные «обманки» — художественные произведения, предназначенные для розыгрыша гостей. Один из залов будет посвящен произведениям, отражающим увлечение мотивами экзотических стран, характерное для барокко и рококо. В этом зале можно будет увидеть изделия из дерева и фарфора с изображениями турок, китайцев и африканцев, включая фигурку музыканта в костюме китайца.





Галерея Петра Великого, посвященная культуре и искусству России первой половины XVIII века, формируется в Эрмитаже с 2022 года. Основу экспозиции составила коллекция петровских вещей, собранная по приказу Николая I. Представители музея сообщили, что завершение формирования экспозиции запланировано на 2025 год с открытием зала, где разместятся изделия из стекла и серебра второй четверти XVIII века, а также уникальная коллекция раннего «виноградовского» фарфора.









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