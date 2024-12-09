Прием заявок на Международную премию «Чистый звук» продолжается

Российский музыкальный союз совместно с Президентским фондом культурных инициатив проводит Международную премию за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук». Заявки на участие принимаются до 12 января 2025 года. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.





На премию выдвигают аудиозаписи музыкальных произведений российских композиторов, охватывающие различные академические жанры, а также композиторские обработки фольклорного материала. В отборе участвуют фонограммы в цифровых форматах WAV и AIFF, выпущенные в период с 1 января 2021 года по 12 января 2025 года. Заявки могут подавать авторы произведений, исполнители, звукорежиссеры, производители фонограмм, издатели, звукозаписывающие компании и правообладатели, имеющие исключительные права на записи. Участниками могут быть как частные лица, так и организации.





Конкурс проходит в восьми номинациях: опера, хоровая музыка, камерная вокальная музыка, оркестровая музыка, камерная инструментальная ансамблевая и сольная музыка, реставрация архивных записей, а также смешанная номинация для сборников с разными составами исполнителей.





Релизы оцениваются в два этапа – отборочном и финальном, различными составами жюри. В жюри входят ведущие специалисты звукозаписи, известные деятели культуры и журналисты. Отборочный этап возглавляет Павел Лаврененков, начальник Службы звукообеспечения Московской филармонии и заслуженный артист РФ. Финальное жюри будет под председательством Александра Чайковского, композитора и художественного руководителя Московской филармонии.





Эксперты отмечают, что премия «Чистый звук», проводимая с 2019 года, быстро завоевала популярность среди звукорежиссеров и музыкантов. Она помогает выделить лучшие работы, которые способны удивить даже самых взыскательных слушателей.





Михаил Спасский, член жюри финального этапа и доцент кафедры современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, подчеркивает значимость конкурса для оценки работ звукорежиссеров как из России, так и из-за рубежа. Он уверен, что текущий отбор позволит открыть новые имена в области записи академической музыки и будет способствовать развитию этой индустрии.





Имена победителей станут известны на гала-концерте в июне 2025 года, который будет транслироваться онлайн на портале «Культура.РФ». До этого момента результаты останутся в секрете: голосование проходит анонимно, и заявки рассматриваются под автоматически сгенерированными кодами.









Фото: Предоставлено пресс-службой премии «Чистый Звук»



