Саммит Альянса национальных библиотек БРИКС пройдет в Москве

Российская государственная библиотека выступит координатором участия России в Альянсе национальных библиотек БРИКС и при поддержке Министерства культуры проведет саммит 10-11 декабря 2024 года.





В мероприятии примут участие директора национальных библиотек стран-участниц БРИКС, которые присоединились к альянсу с 1 января 2024 года. Саммит сосредоточится на ключевых библиотечных проектах, направленных на улучшение качества жизни местных сообществ и разработку цифровых сервисов для читателей.





В программе запланированы выступления руководителей библиотек из России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая и Южно-Африканской Республики. Кроме того, 11 декабря в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки стартуют «Дни культуры стран БРИКС», которые будут посвящены культурным связям между государствами-участниками альянса.





Деловая часть саммита пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки 10 декабря.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва