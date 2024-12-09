Фильм «Операция «Холодно» удостоился главной награды кинофестиваля «Зимний»

На кинофестивале «Зимний» фильм «Операция «Холодно» завоевал главную награду. Режиссер картины Данил Иванов получил титул лучшего режиссера, а Антон Кузнецов, исполнивший одну из главных ролей, был признан лучшим актером. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба фестиваля, ссылаясь на программного директора Натальи Мокрицкой. В этом году фестиваль привлек около 11 тысяч зрителей.





Наталья Мокрицкая отметила , что главный приз достался Данилу Иванову за его работу над «Операцией «Холодно». Награда за лучшую женскую роль была вручена Еле Санько за исполнение роли в фильме «Чувства», режиссером которого является Виктория Мокерова. Антон Кузнецов также удостоился награды за свою работу в «Операции «Холодно».





Приз за лучший сценарий получил дебютант Виктория Мокерова за фильм «Чувства». Специальный приз жюри вручили за фильм «Гирокастра», созданный пятикратным лауреатом премии «Ника» Юрием Арабовым, который ушел из жизни в конце 2023 года. Зрители фестиваля смогли увидеть трехчасовую режиссерскую версию фильма, в то время как в прокат выйдет сокращенная версия продолжительностью около двух часов. Шандор Беркеши получил приз за лучшее визуальное решение для картины «День недели - любой», режиссером которой является Алена Званцова.





Наталья Мокрицкая подчеркнула важность фестиваля для поддержки авторского кино в России, особенно после сложных изменений в культурной сфере. Она отметила, что российское авторское кино пострадало от исключения из международных фестивалей, и авторам необходимо профессиональное мнение и поддержка. Программный директор добавила, что интерес к авторскому кино остается высоким, и многие современные сериалы создаются именно авторами.





С увеличением числа фестивалей авторского кино становится сложнее формировать качественную конкурсную программу «Зимнего». Мокрицкая также обратила внимание на активное участие северных регионов в фестивале: за последние два года победителями стали якутские фильмы. В этом году в программу вошли хакасская картина «Шаман» и якутский фильм «Спидстар», что, по словам программного директора смотра, свидетельствует о развитии кинематографа в этих регионах.









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