В Совфеде обсудили тему сохранения объектов культурного наследия

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в слушаниях в Совете Федерации на тему сохранения объектов культурного наследия.





«Рассказала о нашей текущей деятельности в сфере сохранения ОКН, а также озвучила предложения, реализация которых позволит улучшить ситуацию в отрасли», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





По ее данным, сегодня в России зарегистрировано более 157 тысяч ОКН. С 2020 года отреставрировано 340 объектов, произведена консервация более 200 объектов, проведены работы на 17 памятниках деревянного зодчества.





Министр поблагодарила Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за совместную слаженную работу, направленную на снятие излишних административных барьеров в вопросах сохранения памятников.





По словам Любимовой, особое внимание уделяется подготовке кадров. Сейчас в отрасли трудятся более 80 тысяч специалистов, задействованных в сфере реставрации, из которых более 9 тысяч имеют аттестацию Минкультуры России. Принято решение о создании Центра компетенций, где в сжатые сроки можно будет пройти курс повышения квалификации.





Для привлечения талантливых студентов в Минкультуры России рассматривают возможность учреждения стипендий в области художественно-промышленного искусства и реставрации имени Строганова, Врубеля, Родченко и Грабаря.













Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой