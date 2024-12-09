Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»

09.12.2024

Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»
Американский журнал Variety сообщил, что российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» (2024) режиссера Шона Бэйкера.

По данным издания, Борисов выдвинут в категории «Лучший актер второго плана». 

Среди других номинантов в этой категории: Киран Калкин, Гай Пирс, Эдвард Нортон, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон. 

Как сообщала газета «Культура», Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса отметила наградой актера Юру Борисова за роль подельника Игоря в фильме «Анора». За эту роль артист ранее также был удостоен наград премий «Готэм» и «Независимый дух».


Фото: скриншот YouTube