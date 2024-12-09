Американский журнал Variety сообщил, что российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» (2024) режиссера Шона Бэйкера.





По данным издания, Борисов выдвинут в категории «Лучший актер второго плана».





Среди других номинантов в этой категории: Киран Калкин, Гай Пирс, Эдвард Нортон, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.





Как сообщала газета «Культура», Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса отметила наградой актера Юру Борисова за роль подельника Игоря в фильме «Анора». За эту роль артист ранее также был удостоен наград премий «Готэм» и «Независимый дух».









Фото: скриншот YouTube