Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»

Он выдвинут в категории «Лучший актер второго плана».
В программе недели моды — показы коллекций известных и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, бизн...
В фестивале на манеже Тульского цирка приняли участие более 150 юных талантов из разных стран.
Министр культуры России Ольга Любимова вручила госнаграды 26 деятелям культуры и искусства.
В Москве пройдет международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
Он выдвинут в категории «Лучший актер второго плана».
В программе недели моды — показы коллекций известных и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, бизн...
В фестивале на манеже Тульского цирка приняли участие более 150 юных талантов из разных стран.
Министр культуры России Ольга Любимова вручила госнаграды 26 деятелям культуры и искусства.
В Москве пройдет международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
Картина повествует о жизни уральского писателя Павла Бажова.
Мероприятие открылось в Цифровом деловом пространстве (ЦПД) и будет проходить до 11 декабря.
Экспозиция, посвященная прославленному авиаполку, была представлена в музее на Поклонной горе с 14 н...
В минувшем году в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Туле побывали 10 010 ребят.
За минувшие выходные лента собрала в прокате 52 млн долларов.
Борисов сыграл роль второго плана в фильме «Анора».
Картина «Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат 30 января 2025 года.
Памятную доску советскому боксеру, чемпиону Олимпийских игр 1964 года в Токио Валерию Попенченко отк...
Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Глава правительства назвал вклад Пиотровского в сохранение отечественного культурного наследия неоце...
Двумя угрозами для музея Михаил Пиотровский назвал бюрократизацию и коммерцию.
К церемонии был изготовлен специальный штемпель с указанием даты выхода марок в почтовое обращение –...
Открыл музей мэр Москвы Сергей Собянин.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Выставка откроется в зале Корфа главного здания и представит свыше 150 экспонатов XIX-XX веков из бо...
09.12.2024