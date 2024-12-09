Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды

Московская неделя моды пройдет в марте 2025 года на площадке Центрального выставочного зала «Манеж», сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





«Состав участников определит экспертный совет. В программе недели моды — показы коллекций известных и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, бизнес-шоурум и фестиваль короткометражного кино. Свои работы представят около 200 представителей индустрии», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.





Подать заявку на участие можно до 24 января на официальном сайте проекта.





Для посетителей будет работать традиционный открытый маркет с товарами локальных брендов, а для игроков рынка организуют деловую программу и переговоры.





Режиссеров приглашают принять участие в фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Лучшие работы отберет международное жюри.





Организатором мероприятия является Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.