Завершился IV Международный фестиваль «На языке мира»

IV Международный детский и молодежный фестиваль «На языке мира» представил красочное гала-шоу и торжественно наградил победителей.





Как сообщает Телеграм-канал Минкультуры России, в фестивале приняли участие более 150 юных талантов из разных стран, которые представили сложнейшие акробатические номера на высоте, показали мастерство профессионального уровня и вдохновение в каждом элементе пластики.





Фестиваль «На языке мира» прошел на манеже Тульского цирка и стал большим и ярким праздником.





Гран-при завоевал юный артист «Росгосцирка» Артур Воложанин за номер на проволоке «Аллегретто». Золотую награду получили братья Досбатыровы из Казахстана, Соня Кибенко из Москвы и гимнасты из Перми. Серебро забрали: Элен Мартиросян из Армении, акробаты из Нижнего Тагила и Анастасия Тищенко из Барнаула. Бронзовую награду завоевали: акробаты из Санкт-Петербурга, Мария Калюгина из Донецкой Народной Республики, Омина Салимзода из Таджикистана и гимнастки из Республики Беларусь.













Фото: Телеграм-канал Минкультуры России