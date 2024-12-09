В Минкультуры России прошла церемония вручения государственных наград

Министр культуры России Ольга Любимова в большом зале коллегии ведомства вручила государственные награды 26 деятелям культуры и искусства.





Как сообщила Ольга Любимова в своем Телеграм-канале, среди награжденных — талантливые артисты, преподаватели, руководители творческих учреждений и те, кто бережно хранит историю и делится знаниями с подрастающим поколением.





«Их вклад в сохранение лучших традиций и развитие отечественной культуры отмечен на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют ордена, медали, почетные звания, знак отличия и благодарственное письмо Президента Российской Федерации», — написала министр.





«Благодарю за невероятный труд, время и силы, которые вы тратите на любимое дело. Желаю дальнейших творческих успехов и смелых идей», — подчеркнула Ольга Любимова.





Посмотреть список награжденных можно здесь













Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой