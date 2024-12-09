В регионах России пройдут премьерные показы фильма «Бажов. Одолженное время»

09.12.2024
В ряде российских регионов пройдут премьерные показы полнометражного художественного фильма «Бажов. Одолженное время».
Картина повествует о жизни уральского писателя Павла Бажова.
Показы ленты пройдут в ДНР, Свердловской и Челябинской областях, на Ямале, передает
ТАСС.
Как сообщил директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, 9 декабря показ проходит в Екатеринбурге, а далее фильм отправится в другие города.
В дальнейшем картина будет участвовать в фестивалях, после чего начнутся показы в российских кинотеатрах по прокатному удостоверению.
Режиссером проекта выступил член Союза кинематографистов России Андрей Ким. В актерский состав фильма вошли Леонид Платонов, Юлия Кузюткина, Варя Феоктистова.
Фото: Pixabay.com