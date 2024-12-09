В Москве стартовал кинофорум «Российский кинобизнес»

В Москве открылся Международный кинорынок и форум (МКиФ) «Российский кинобизнес».



Мероприятие открылось в Цифровом деловом пространстве (ЦПД) и будет проходить до 11 декабря.



По словам генерального директора и креативного продюсера форума Екатерины Бордачевой, рынок в этом году собрал на 12% больше участников, чем в минувшем.



«Мы очень ценим, что к нам вернулись партнеры, которых не было с 2019 года. Я считаю, что это победа», — рассказала руководитель.



Всего на форум зарегистрировались более 1,5 тысячи участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран.



В рамках программы «#Поиск» дистрибьюторам, онлайн-платформам, телеканалам представят фильмы «Пастбища Богов», «Июньская полынь», «Против ветра», «Остров Сухо». В рамках форума состоятся инклюзивные практики, сессии F&B для кинобаров и многое другое. Завершит форум показ фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса».









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