Выставку Музея Победы «Нормандия-Неман» посетил 39,7 тысяч человек, передает пресс-служба учреждения.



Экспозиция, посвященная прославленному авиаполку, была представлена в музее на Поклонной горе с 14 ноября по 9 декабря 2024 года. Проект приурочен к 80-летию присвоения французскому истребительному полку почетного наименования «Неманский». Выставка рассказывает о судьбах молодых французских патриотов, прибывших в СССР сражаться с общим врагом на советско-германском фронте.



В экспозицию вошли более 50 раритетов из фондов Музея Победы. Вниманию посетителей были представлены уникальные комплексы наград, личные вещи, подлинные документы, военные карты и фотографии французских летчиков и советских авиатехников, воевавших в составе полка.









Фото: пресс-служба Музея Победы