Ольга Любимова: участниками программы «Культурная карта 4+85» стали более 20 тысяч детей из новых регионов

Участниками программы «Культурная карта 4+85» стали более 20 тысяч детей из новых регионов.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Программу по организации культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей мы запустили в 2023 году. Ежегодно она позволяет путешествовать по стране не менее 10 тысячам детей», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что в минувшем году в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Туле побывали 10010 ребят, в этом столицу, Ростов-на-Дону и Тулу посетили 10056 школьников. Дети побывали в памятных местах, познакомились с богатейшим историко-культурным и научно-техническим наследием.



«У каждого из московских заездов была своя тематика: музыка, кино и мультипликация, театр, литература, наследие, наука, космос, информационные технологии. Дети посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ, Третьяковскую галерею, Музей А. С. Пушкина, Киностудию им. М. Горького и «Союзмультфильм», МХАТ Горького и Театр Образцова», — рассказала Ольга Любимова.



Министр культуры добавила, что в Туле ребята посетили Музей оружия, выставочный центр «Л. Н. Т.», Тульский кремль. Отдельная программа для детей была подготовлена в «Ясной Поляне». В Ростове-на-Дону школьники посетили экскурсии в ландшафтно-тематический парк «Лога», археологический музей-заповедник «Танаис».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova