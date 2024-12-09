Мультфильм «Моана 2» показал рекордные сборы в североамериканском прокате

Мультфильм «Моана 2» студии Walt Disney Co. показал рекордные сборы в кинотеатрах США и Канады.



За минувшие выходные лента собрала в прокате 52 млн долларов, передает агентство AP.



Сообщается, что сборы стали рекордными для вторых выходных после Дня благодарения. С 2019 года лидерство удерживал анимационный фильм «Холодное сердце 2».



Общие кассовые сборы продолжения фильма «Моана» в Северной Америке превысили 300 млн долларов, что выше показателей оригинального фильма. Кассовые сборы фильма во всем мире составили 600 млн долларов.



На втором месте по сборам в североамериканском прокате — фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (34,9 млн долларов). На третьем — «Гладиатор 2» Ридли Скотта (12,5 млн долларов).









Фото: кадр из фильма "Моана 2"