Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса отметила наградой актера Юру Борисова

Российский актер Юра Борисов признан победителем в номинации «Лучшая второстепенная роль» на голосовании кинокритиков Лос-Анджелеса за роль в фильме «Анора».



Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса ежегодно вручает награды по итогам уходящего года. Юра Борисов сыграл в «Аноре» подельника Игоря. За эту роль артист ранее также был удостоен наград премий «Готэм» и «Независимый дух».



Другим лауреатом в категории стал Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль».



Фильм «Анора» признан также фильмом года. Приз за главную роль достался коллеге Борисова по фильму Майки Мэдисон.









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