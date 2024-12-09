Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса отметила наградой актера Юру Борисова

09.12.2024

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса отметила наградой актера Юру Борисова
Российский актер Юра Борисов признан победителем в номинации «Лучшая второстепенная роль» на голосовании кинокритиков Лос-Анджелеса за роль в фильме «Анора».

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса ежегодно вручает награды по итогам уходящего года. Юра Борисов сыграл в «Аноре» подельника Игоря. За эту роль артист ранее также был удостоен наград премий «Готэм» и «Независимый дух».

Другим лауреатом в категории стал Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль».

Фильм «Анора» признан также фильмом года. Приз за главную роль достался коллеге Борисова по фильму Майки Мэдисон.


Фото: кадр видео