Стала известна дата выхода в России нового режиссерского проекта Джонни Деппа

Стала известна дата российской премьеры фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия».



Режиссером проекта выступил Джонни Депп.



Картина выйдет в российский прокат 30 января 2025 года. Лента рассказывает историю итальянского художника и архитектора Амедео Модильяни в период Первой мировой войны. В актерский состав фильма вошли Рикардо Скамарчио, Аль Пачино, Стивен Грэм и другие.



Для актера Джонни Деппа новая картина станет вторым режиссерским опытом. Режиссерским дебютом для Деппа стал фильм «Храбрец».



Мировая премьера «Моди» прошла на фестивале в Сан-Себастьяне в сентябре.





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