Стала известна дата выхода в России нового режиссерского проекта Джонни Деппа

09.12.2024

Стала известна дата выхода в России нового режиссерского проекта Джонни Деппа
Стала известна дата российской премьеры фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия».

Режиссером проекта выступил Джонни Депп.

Картина выйдет в российский прокат 30 января 2025 года. Лента рассказывает историю итальянского художника и архитектора Амедео Модильяни в период Первой мировой войны. В актерский состав фильма вошли Рикардо Скамарчио, Аль Пачино, Стивен Грэм и другие.

Для актера Джонни Деппа новая картина станет вторым режиссерским опытом. Режиссерским дебютом для Деппа стал фильм «Храбрец».

Мировая премьера «Моди» прошла на фестивале в Сан-Себастьяне в сентябре.

Фото: кадр видео