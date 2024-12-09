В Москве откроют памятную доску боксеру Попенченко

В Москве откроют памятную доску В. В. Попенченко.



Церемония пройдет 10 декабря в 14:00, передает пресс-служба телеканала «Россия».



Памятную доску советскому боксеру, чемпиону Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратному чемпиону Европы, шестикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта СССР Валерию Попенченко откроют в Спортивном комплексе МГТУ им. Н. Э. Баумана.



Открытие доски будет приурочено к двум датам — 90-летию кафедры физического воспитания и 50-летию со дня начала строительства Спорткомплекса МВТУ им. Н. Э. Баумана.



В церемонии примут участие кинорежиссер Никита Михалков, скульптор Александр Рукавишников, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, президент Спортивного клуба имени Валерия Попенченко Максим Попенченко и другие.









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