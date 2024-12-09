Музейщики предложили правительству принять новые гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок

В минувшем году в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Туле побывали 10010 ребят.
За минувшие выходные лента собрала в прокате 52 млн долларов.
Борисов сыграл роль второго плана в фильме «Анора».
Картина «Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат 30 января 2025 года.
Памятную доску советскому боксеру, чемпиону Олимпийских игр 1964 года в Токио Валерию Попенченко отк...
В минувшем году в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Туле побывали 10010 ребят.
За минувшие выходные лента собрала в прокате 52 млн долларов.
Борисов сыграл роль второго плана в фильме «Анора».
Картина «Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат 30 января 2025 года.
Памятную доску советскому боксеру, чемпиону Олимпийских игр 1964 года в Токио Валерию Попенченко отк...
Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Глава правительства назвал вклад Пиотровского в сохранение отечественного культурного наследия неоце...
Двумя угрозами для музея Михаил Пиотровский назвал бюрократизацию и коммерцию.
К церемонии был изготовлен специальный штемпель с указанием даты выхода марок в почтовое обращение –...
Открыл музей мэр Москвы Сергей Собянин.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Выставка откроется в зале Корфа главного здания и представит свыше 150 экспонатов XIX-XX века из бог...
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Глава Белоруссии отметил, что под руководством Пиотровского музей приумножил богатейшее культурное н...
Российская академия музыки имени Гнесиных и НИУ ВШЭ в 2025/2026 учебном году запустит первое в Росси...
В России и странах СНГ картина собрала за минувшие выходные 144,8 млн рублей.
Смотр стартовал в Москве и Санкт-Петербурге.
Лучшей работой была признана картина Полины Прибытковой и Максима Печерского «Маленький факт».
Артист уточнил, что не может уйти, пока идет спецоперация.
Картина выйдет в прокат 24 февраля 2025 года, сообщил Данила Куликов.
09.12.2024