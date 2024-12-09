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Музейщики предложили правительству принять новые гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок

09.12.2024

Музейщики предложили правительству принять новые гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок
Российское музейное сообщество предложило правительству принять новые правила возврата экспонатов с выставок за рубежом.

Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, передает ТАСС.

По словам Пиотровского, представители российских музеев подготовили материалы в правительство для обсуждения о гарантиях культурных обменов.

«Потому что все старые гарантии не годятся — из эпохи глобализма. Теперь гарантии эпохи культурного суверенитета», — сказал Пиотровский.

Ранее Пиотровский назвал недостаточными существующие гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок.

Фото: Pixabay.com