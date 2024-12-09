Музейщики предложили правительству принять новые гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок

Российское музейное сообщество предложило правительству принять новые правила возврата экспонатов с выставок за рубежом.



Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, передает ТАСС.





По словам Пиотровского, представители российских музеев подготовили материалы в правительство для обсуждения о гарантиях культурных обменов.



«Потому что все старые гарантии не годятся — из эпохи глобализма. Теперь гарантии эпохи культурного суверенитета», — сказал Пиотровский.



Ранее Пиотровский назвал недостаточными существующие гарантии возврата экспонатов с зарубежных выставок.





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