Мишустин поздравил с юбилеем гендиректора Эрмитажа Пиотровского

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.



Глава правительства назвал вклад Пиотровского в сохранение отечественного культурного наследия неоценимым.



«Известный ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, вы посвятили свою жизнь подвижническому служению искусству, внесли неоценимый вклад в сохранение и популяризацию отечественного культурного наследия», — говорится в поздравлении.



Мишустин отметил, что благодаря профессиональным знаниям, преданности своему делу и незаурядному организаторскому таланту Пиотровского Эрмитаж превратился в крупнейший исторический, научно-просветительский и образовательный центр, известный далеко за пределами России.



Глава Кабмина пожелал Пиотровскому осуществления творческих замыслов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего.



В понедельник 9 декабря Михаил Пиотровский отмечает 80-летний юбилей.









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