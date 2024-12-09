Эрмитаж в 2024 году принял 3,2 млн посетителей

В 2024 году Государственный Эрмитаж принял 3,2 млн посетителей.
Об этом сообщил генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский, передает
«Интерфакс».
В интервью агентству Пиотровский сообщил, что у Эрмитажа в настоящее время две большие угрозы — бюрократизация и коммерция.
«У нас сейчас идет четырехмесячная проверка, которая устанавливает, по правилам ли работает музей. Кажется, что по правилам — это то, как надо, но правила — это результат вторжения искусственного интеллекта, это примитивные вещи, которые можно выразить в цифрах. Бюрократия пытается задавить музейную автономию, но культурный суверенитет надо защищать», — приводит агентство слова Пиотровского.
Другой опасностью руководитель назвал коммерцию.
«Стремление заработать побольше денег. Есть иллюзия: если тут такие потоки людей, надо на этом заработать. Это опасно для музея, это может привести к раздроблению музея, его морального климата внутри. Если убрать традиции, музей весь рассыплется», — сказал Пиотровский.
Своими любимыми выставками Михаил Пиотровский назвал проекты, которые трудно было сделать, но которые он мечтал сделать.
«Это Пьеро делла Франческа. Блестящая выставка, на ней были редкие вещи, которых несколько в мире, и их никто не дает. Вторая выставка современного искусства — Ансельма Кифера. Я очень люблю Кифера. Событие получилось очень эрмитажным. Кифер посвятил его Хлебникову, написал 40 картин, посвященных поэту, и все они были про революцию. Сложилось такое общее ощущение революционного Петрограда», — сказал Пиотровский.
В понедельник 9 декабря гендиректор Эрмитажа отмечает 80-летний юбилей. Свои поздравления Пиотровскому направили главы России и Белоруссии, другие высокопоставленные лица.