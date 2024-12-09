В Музее Победы прошла церемония гашения марок серии «Герои Российской Федерации»

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась процедура гашения десяти почтовых марок серии «Герои Российской Федерации», посвященных военнослужащим, проявившим мужество, стойкость и героизм в ходе специальной военной операции (СВО) и получившим звание Героя России посмертно.



К церемонии был изготовлен специальный штемпель с указанием даты выхода марок в почтовое обращение – 9 декабря 2024 года.



Инициатива создания марок принадлежит партии «Единая Россия» при поддержке Минцифры России и АО «Марка». Участие в церемонии приняли заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Сидякин, замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов, представители Минобороны России, общественных организаций.



Выступая на церемонии, Александр Сидякин отметил, что она важна для сохранения памяти о героях.



«Для нас очень важно, чтобы память об этих людях продолжала жить – герои не умирают, пока жива память о них», – сказал Сидякин.









Фото: пресс-служба Музея Победы