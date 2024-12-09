В отреставрированном павильоне «Зерно» на ВДНХ открылся Музей героизма.



Открыл музей мэр Москвы Сергей Собянин, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.



«По поручению Президента Российской Федерации мы создали Музей героизма — живую летопись подвигов наших предшественников и современников, посвятивших себя защите Отечества и другим профессиям, которые требуют мужества, стойкости и героизма», — сказал Собянин на открытии.



Отмечается, что на входе в музей посетители попадают в Зал Славы, где на кольцевом экране представлена многовековая история героизма со времен Древней Руси до наших дней. В зале также размещена галерея с государственными наградами СССР и Российской Федерации.



Площадь основной экспозиции составляет порядка 1,2 тыс. кв. м. Мультимедийное пространство состоит из трех тематических разделов: «Становление героя», «Путь воина», «Подвиг».



В планах музея — проведение экскурсий, лекций, дискуссий, круглых столов и встреч с героями-современниками, открытие медиацентра.



Ожидается, что посещаемость нового музея составит порядка 150 тысяч человек в год.









Фото: пресс-служба ВДНХ