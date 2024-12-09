Путин поздравил с юбилеем гендиректора Эрмитажа Пиотровского

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.



Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.



«Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант ученого, исследователя и организатора вы посвятили благородной цели — сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества. Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа — огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству», — указано в телеграмме.



Глава государства пожелал Пиотровскому доброго здоровья и успехов.



Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. В этом году полномочия Пиотровского на посту гендиректора Эрмитажа были подтверждены еще на три года.









Фото: пресс-служба Кремля