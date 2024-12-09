Российская национальная библиотека представит выставку книжных миниатюр

В Российской национальной библиотеке откроется выставка «Крохи мудрости».



В экспозицию войдут миниатюрные книги из фондов библиотеки, передает пресс-служба учреждения.



Выставка откроется в зале Корфа главного здания и представит свыше 150 экспонатов XIX-XX века из богатейшего собрания библиотеки.



«Это книги размером не более 100 мм на 100 мм, каждое из которых представляет замечательный образец полиграфического искусства», — говорится в анонсе выставки.



В число экспонатов войдут раритетные издания романа «Евгений Онегин», среди которых самая маленькая книга, размер которой составляет 2,9 см на 2 см, миниатюрное издание «Гостинец милым малюткам на Новый год, или Собрание забавных сказок и басен» и другие раритеты.



Посетить выставку можно до 9 января 2025 года.









Фото: пресс-служба Российской национальной библиотеки