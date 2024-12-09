Актер Маковецкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве»

Народный артист России Сергей Маковецкий удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».



Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Артист награжден «за высокий вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».



Более 40 лет Сергей Маковецкий служит в Театре имени Вахтангова. Широко известны роли Маковецкого в кино. Артист снимался в картинах «Брат-2», «Мне не больно», «Ликвидация», «12», «Тихий Дон», «Бесы», «Праведник» и многих других.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии