Лукашенко поздравил с юбилеем гендиректора Эрмитажа Пиотровского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летним юбилеем.



Глава Белоруссии отметил, что под руководством Пиотровского музей приумножил богатейшее культурное наследие, передает пресс-служба белорусского лидера.



«С Вашим именем неразрывно связана история одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа. За время Вашего руководства учреждение сохранило и многократно приумножило богатейшее культурное наследие. Вы пользуетесь особым авторитетом в профессиональном сообществе. Вас отличают твердая гражданская позиция, доскональное знание тенденций развития музейного дела и нестандартное мышление», — указано в поздравительном сообщении.



Лукашенко выразил убежденность в том, что труд Пиотровского в дальнейшем будет столь же активным и плодотворным. Глава Белоруссии пожелал гендиректору Эрмитажа здоровья, благополучия, новых свершений.









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