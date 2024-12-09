Третья часть франшизы о приключениях Паддингтона удерживает лидерство в российском прокате

Комедийный фильм Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» снова вышел в лидеры российского проката.



В России и странах СНГ картина собрала за минувшие выходные 144,8 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.



Третья часть франшизы рассказывает о приключениях медвежонка Паддингтона, который на этот раз вместе с семейством Браунов отправляется на родину, к тетушке Люси в Перу. Однако тетушка Паддингтона сама отправилась в путешествие, и никто не знает, где ее искать.



Второе место по сборам заняла картина «Звезды в Сибири». Картина собрала 72,5 млн рублей за минувшие выходные. В фильме роли сыграли Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и другие.



Третью строчку в списке лидеров проката занял мультфильм «Маша и Медведь: Парк чудес». На счету анимационного фильма – 48,4 млн рублей за выходные.









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