Фильм «Окуримоно» завоевал Гран-при на фестивале SiberiaDOC в Красноярске

На Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске победу одержал фильм «Окуримоно», созданный под руководством режиссера Лорана Левека из Канады и Японии. Об этом информирует ТАСС.





Фильм рассказывает историю Норико, которая возвращается в Нагасаки после 20-летнего отсутствия, чтобы упорядочить дела в доме своей матери. В процессе она находит письма, раскрывающие семейную тайну, связанную с воспоминаниями местных жителей.





В конкурсе российских фильмов лучшим признали картину «Маленький факт», созданную Полиной Прибытковой и Максимом Печерским. Приз за лучший фильм короткого и среднего метра достался китайскому режиссеру Вэй Цзышо за работу «Тишина на озере».





В этом году на фестивале представили семь российских премьер документальных фильмов от режиссеров из Франции, Испании, Китая, Ирана и Японии.









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