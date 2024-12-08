Олег Газманов признался, что решил уйти на пенсию в 70 лет

Певец Олег Газманов заявил о желании уйти на пенсию в 70 лет. Артист в беседе с «Днями.ру» признался, что в этом возрасте он заикнулся о своем намерении в прессе, но грянула пандемия.





Исполнитель решил поработать еще немного, чтобы «поднять свою группу» и помочь музыкантам. По словам Газманова, он всем платил и никого не уволил.





«А потом началась спецоперация. И я понимаю, что очень востребован. Поэтому не могу сейчас уйти – буду работать», — рассказал певец.





Артист добавил, что у него есть «Родники». 73-летний певец сам ведет проект.









Фото: YouTube