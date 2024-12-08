Олег Газманов признался, что решил уйти на пенсию в 70 лет

Смотр стартовал в Москве и Санкт-Петербурге.
Лучшей работой была признана картина Полины Прибытковой и Максима Печерского «Маленький факт».
Артист уточнил, что не может уйти, пока идет спецоперация.
Картина выйдет в прокат 24 февраля 2025 года, сообщил Данила Куликов.
Леонид Юзефович добавил, что прочитать все книги невозможно.
Смотр стартовал в Москве и Санкт-Петербурге.
Лучшей работой была признана картина Полины Прибытковой и Максима Печерского «Маленький факт».
Артист уточнил, что не может уйти, пока идет спецоперация.
Картина выйдет в прокат 24 февраля 2025 года, сообщил Данила Куликов.
Леонид Юзефович добавил, что прочитать все книги невозможно.
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