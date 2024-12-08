Продюсер раскрыл дату премьеры фильма «Алдан» о героях СВО

Патриотическая драма «Алдан», посвященная памяти героев специальной военной операции, запланирована к выходу в прокат 24 февраля 2025 года. Об этом сообщил продюсер фильма Данила Куликов на пресс-конференции.





Куликов отметил, что выбор даты выхода не случаен — фильм выйдет в памятный день для многих. Он также добавил, что ведутся активные переговоры с онлайн-платформами для размещения картины.





Продюсер уточнил, что уже есть интерес со стороны онлайн-кинопроката. Некоторые платформы подтвердили готовность к сотрудничеству, а другие находятся на стадии обсуждения. Куликов выразил надежду, что фильм будет доступен на большинстве популярных онлайн-сервисов.





«Алдан» станет первым художественным фильмом о специальной военной операции, который получит широкий кинопрокат. Кроме того, это первый межрегиональный проект, в создании которого участвуют кинематографисты из Донбасса и Новороссии.





Сюжетную идею разработали Данил Куликов и Иван Охлобыстин, который также выступил в роли генерального продюсера. В фильме снялись не только якутские актеры, но и известные российские звезды, такие как Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Одну из ролей исполнил боец смешанных единоборств и общественный деятель Джефф Монсон.









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