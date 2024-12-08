Писатель Юзефович счел фантастической идею выдавать разрешения на печать книг в РФ

Писатель Леонид Юзефович выразил свое мнение о предложении советника президента РФ Елены Ямпольской, касающемся разработки федерального закона о книгоиздании и книгораспространении в России. В ходе беседы с ТАСС он охарактеризовал эту инициативу как фантастическую.





На пленарном заседании ХI съезда Российского книжного союза в Москве Ямпольская подчеркнула, что книгоиздательство остается одной из немногих отраслей, не имеющих законодательного регулирования. Она отметила, что единственным ограничением для выпуска книг является закон, защищающий детей от информации, способной причинить им вред. В связи с этим Ямпольская предложила членам РКС рассмотреть возможность создания федерального закона, регулирующего эту сферу.





Юзефович, комментируя данное предложение на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26, выразил сомнения в его осуществимости. Писатель отметил , что прочитать все книги невозможно, и если это будет сделано небрежно, то можно вырвать фразы из контекста, что не приведет к положительным результатам. По его мнению, такая инициатива выглядит неудачной и даже фантастической.





Писатель также добавил, что реализация подобного регулирования станет сложной задачей из-за огромного объема выпускаемой литературы. Он сравнил ситуацию с кинематографом, где контроль за количеством выходящих фильмов значительно проще.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва