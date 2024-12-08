Путин наградил Сергея Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

08.12.2024
Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России Сергея Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.
Сергей Васильевич Маковецкий удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Сергей Маковецкий — российский актер театра и кино, с 1980 года артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Ранее «Культура» сообщала, что 8 декабря Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих
и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского
орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Фото: скриншот Youtube