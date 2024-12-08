Завершилась реставрация Саввинского подворья — Собянин

08.12.2024
Завершена реставрация Саввинского подворья, расположенного на Тверской улице, работы включали восстановление фасада, интерьеров и деталей, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Саввинское подворье построено в неорусском стиле — с изящными башенками и окнами разных форм. Фасад украшен майоликой и изразцами. Благодаря тщательному подбору оттенков глазури воссозданные плитки не отличить от оригинала», — рассказал градоначальник.
Чтобы вернуть зданию 1907 года постройки его исторический облик, к работам были привлечены более 150 специалистов.
По словам Собянина, внутренние помещения, оформленные в стиле модерн, также подверглись реставрации: обновлены кованые ограждения, лепной декор, а также окна с блоками Фальконье.
Здание, интересное своей историей — здесь находилась киностудия Александра Ханжонкова и его перенесли в 1939 году на 50 метров, — вновь стало заметной частью Тверской улицы.
Фото: скриншот Youtube