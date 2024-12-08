Фестиваль памяти Галины Вишневской пройдет в Санкт-Петербурге

08.12.2024
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный народной артистке СССР Галине Вишневской. Оперный гала-концерт в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича откроет программу мероприятий, передает ТАСС.
В концерте открытия примут участие Эльчин Азизов (Большой театр), Елизавета Кулагина, Валентина Правдина, Константин Бржинский («Геликон-опера»), Алексей Татаринцев («Новая опера»), Юлия Герцева, лауреаты Международного конкурса Вишневской. Прозвучат арии и сцены из классических опер.
В Эрмитажном театре 9 декабря покажут «Иоланту» Чайковского, а в финальный день фестиваля, 11 декабря, зрители увидят оперу Верди «Риголетто».
10 декабря в Доме архитектора запланирован камерный концерт.
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