Мишустин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил Алисе Фрейндлих поздравительную телеграмму, где подчеркнул ее выдающийся талант и значимый вклад в русскую театральную школу. Поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.





«Мастерство и творческая энергия позволили Вам сыграть множество разноплановых ролей на прославленных сценах и киноэкране. Они надолго запомнились миллионам зрителей, принесли профессиональное признание, всенародную любовь и популярность», — подчеркнул Мишустин.





Глава кабмина пожелал Алисе Фрейндлих здоровья, счастья и дальнейших успехов.





Также поздравление народной артистке СССР направил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул искренность и обаяние созданных Алисой Фрейндлих персонажей, завоевавших сердца миллионов зрителей, и отметил ее профессиональное мастерство и вклад в развитие культуры.





«Ваше профессиональное мастерство, вклад в развитие культуры и искусства заслуживают глубокого уважения. Желаю крепкого здоровья и счастья», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Государственной думы









Фото: скриншот Youtube