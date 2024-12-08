Музыкант Андрей Решетин провел мастер-класс на форуме «Проводники культуры»

Российский музыкант Андрей Решетин, скрипач и руководитель первого барочного «Оркестра Екатерины Великой» в России, провел мастер-класс на форуме «Проводники культуры» для молодых писателей, журналистов и драматургов, сообщает организационный комитет Национальной литературной премии «Слово».





Музыкант рассказал о специфике восприятия поэзии XVII–XVIII веков и стилей барокко и рококо. «...Мы не часто обращаемся к поэзии XVII–XVIII веков, и причина в том, что мы не знаем, как это читать. Начиная от времени Ломоносова и переходя к более раннему времени, постараюсь спуститься к Петровским временам. Барокко и Рококо отличается друг от друга тем, что первое необходимо для адекватного понимания смысла поэзии того времени, а второе — это чувствительный стиль, направленный на исследование внутреннего мира человека», — отметил он.





Ранее Андрей Решетин выступил в рамках документального проекта «Время героев», посвященного истории участников СВО и культурного фронта Донбасса.





Музыкант также заявил, что необходимо делиться своими знаниями с молодым поколением, в том числе в формате таких лекций, поскольку они дают возможность лучше понимать богатство русского языка и литературы.