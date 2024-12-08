Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

08.12.2024
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он назвал актрису легендой театра и кинематографа и подчеркнул ее вклад в искусство и преданность профессии.
«За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создали целую плеяду ярких, талантливых, самобытных работ, каждая из которых — признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу», — сказано в поздравлении главы государства.
Владимир Путин пожелал Алисе Бруновне здоровья, успехов и всего самого доброго.
Также с юбилеем Фрейндлих поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики. Посвятив свою жизнь творчеству, Вы вписали множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Республики Беларусь
.
8 декабря Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, писала «Культура
».
Фото: пресс-служба Кремля