Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он назвал актрису легендой театра и кинематографа и подчеркнул ее вклад в искусство и преданность профессии.





«За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создали целую плеяду ярких, талантливых, самобытных работ, каждая из которых — признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу», — сказано в поздравлении главы государства.





Владимир Путин пожелал Алисе Бруновне здоровья, успехов и всего самого доброго.





Также с юбилеем Фрейндлих поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики. Посвятив свою жизнь творчеству, Вы вписали множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Республики Беларусь





8 декабря Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, писала « Культура ».









Фото: пресс-служба Кремля