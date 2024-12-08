Концерт в рамках Фестиваля Горковенко пройдет в Капелле Санкт-Петербурга

Центральное событие Фестиваля Горковенко пройдет 9 декабря в Капелле Санкт-Петербурга. Программа концерта включает редкие произведения Сергея Прокофьева и раритетную симфонию Сергея Рахманинова, сообщает пресс-служба мероприятия.





Ко Дню Героев Отечества в этот вечер состоятся премьеры двух произведений Сергея Прокофьева, написанных для военных фильмов. Музыка к этим кинолентам, созданная в годы эвакуации в Алма-Ате, считалась утраченной после пожара. Однако художественный руководитель фестиваля Антон Лубченко восстановил партитуры по сохранившимся рукописям и детальным указаниям композитора, найденным в Российском государственном архиве литературы и искусства.





Впервые прозвучит музыка к фильму «Тоня», рассказывающему о героизме девушки-телеграфистки, и партитура к исторической ленте «Котовский», посвященной борьбе с румынскими оккупантами в Бессарабии в годы Первой мировой войны. Лубченко отметил, что работа над восстановлением произведений стала для него большой честью и позволила представить забытые шедевры широкой публике.





«Целый год я проводил работу по восстановлению этих сочинений, выполнял очень почетную для меня роль — ассистента великого композитора Сергея Прокофьева. Там не так много музыки, но она прекрасна. Главная тема из «Тони», кстати, позднее стала темой любви в «Повести о настоящем человеке», — поделился дирижер и композитор Антон Лубченко.





Дополнит программу вечера Первая симфония Сергея Рахманинова, которая долгое время оставалась в тени из-за провала на премьере в 1897 году. После того случая Рахманинов запретил её исполнение, и только спустя десятилетия произведение завоевало признание слушателей.





Закрытие Фестиваля Горковенко пройдет в формате общедоступного концерта в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда 22 декабря.





Ранее «Культура» сообщала, что в Санкт-Петербурге с 28 ноября по 22 декабря пройдет III Петербургский музыкальный фестиваль имени С. К. Горковенко.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля