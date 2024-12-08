Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем художника

Российский скрипач отметил, что нужно делиться своими знаниями с молодым поколением.
Президент подчеркнул вклад актрисы в искусство и ее преданность профессии.
Программа концерта включает редкие произведения Сергея Прокофьева и раритетную симфонию Сергея Рахма...
Михаил Борисович Пиотровский удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и и...
«Художники — это люди, чьи работы становятся отражением времени и чувств и сохраняют их на века», — ...
Российский скрипач отметил, что нужно делиться своими знаниями с молодым поколением.
Президент подчеркнул вклад актрисы в искусство и ее преданность профессии.
Программа концерта включает редкие произведения Сергея Прокофьева и раритетную симфонию Сергея Рахма...
Михаил Борисович Пиотровский удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и и...
«Художники — это люди, чьи работы становятся отражением времени и чувств и сохраняют их на века», — ...
8 декабря актрисе исполнилось 90 лет.
Проект назван в честь Петра Гринёва, героя произведения Пушкина «Капитанская дочка».
Для участия необходимо опубликовать благодарственный пост с фото, видео или текстом и использовать х...
На фестивале было представлено 52 работы из 13 стран.
В рамках мероприятия обсуждались проблемы отечественного кинематографа и литературы, а также роль но...
Cпектакль Константина Богомолова вдохновлен классической пьесой А. П. Чехова «Чайка».
Среди экспонатов — печатная машинка писателя, костюмы Алисы Селезневой, робота Вертера, Коли Герасим...
Мероприятие организовано Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке городс...
Ведущим программы выступил Евгений Кочергин.
Открытие экспозиции приурочено к двухсотлетнему юбилею Алупкинского парка.
Гостями концерта станут Герои Советского Союза и Герои России, участники СВО и их семьи.
Посол России в Париже Алексей Мешков отметил, что салон демонстрирует мощное влияние русской литерат...
Картина создана по инициативе Благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых.
Работа была создана художником специально для выставки «Весть» и передана в дар музею.
Начавшись как личная коллекция Екатерины II, музей стал символом культурного величия Российской держ...
08.12.2024