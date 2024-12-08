Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем художника

08.12.2024

Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем художника
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем художника в своем ТГ-канале. Любимова обратилась с поздравлением ко всем, чье «творчество помогает увидеть красоту мира и глубину человеческой души». 

«Художники — это люди, чьи работы становятся отражением времени и чувств и сохраняют их на века», — подчеркнула министр.

По словам Любимовой, мастерство художников видеть прекрасное в повседневном и раскрывать новые грани реальности вдохновляет и формирует взгляд в будущее.

«Желаю вам неиссякаемого вдохновения и сил для воплощения задуманного!» — написала в завершение Ольга Любимова.


Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой