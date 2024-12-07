В Чувашии начнут маркировать семейные мероприятия логотипом «Гриневская карта»

С 2025 года в Чувашии культурные события для семейного посещения будут обозначаться логотипом нового проекта «Гриневская карта», передает «Культуромания».





Проект назван в честь Петра Гринёва, героя произведения Пушкина «Капитанская дочка», символизирующего верность и жертвенность ради любви.





Отбор мероприятий будет проводить экспертный совет с участием психологов. Подобные рекомендации, как пояснил директор Русского драматического театра Дмитрий Капустин, помогут укрепить семейные отношения через совместные культурные события.





Помимо маркировки, проект включает образовательную кампанию с лекциями, публикациями и видеоматериалами о семейных ценностях. Также планируется создание онлайн-платформы для обмена опытом.









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