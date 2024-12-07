Музей Победы запустил акцию ко Дню Героев Отечества

С 7 по 9 декабря в сообществе Музея Победы в ВК стартовала онлайн-акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.





В рамках акции пользователи чествуют героев Великой Отечественной войны, участников СВО и детей-героев. Для участия в онлайн-акции необходимо опубликовать благодарственный пост с фото, видео или текстом и использовать хештеги #МузейПобеды и #СпасибоГероям.





Итоги будут подведены 13 декабря. Авторов первых 50 постов, в которых соблюдены все условия акции, пригласят на бесплатную экскурсию в Музей Победы по экспозиции «Zаветам Vерны».