Фильм о батальоне «Сомали» получил гран-при фестиваля в Ростове-на-Дону

С 3 по 6 декабря в Ростове-на-Дону прошел II Международный фестиваль документального кино и медиапроектов «Линия фронта», передает «Российская газета».





Картина «У края бездны. Фильм первый. Прорыв к центру» завоевала главную награду фестиваля. Документальный фильм рассказывает о батальоне «Сомали» НМ ДНР, участвовавшем в освобождении Мариуполя весной 2022 года.





Авторы проекта Максим Фадеев и Сергей Белоусов снимали ленту прямо в боевых порядках пехоты, фиксируя сражения, спасение мирных жителей и в целом трагедию войны.





На фестивале было представлено 52 работы из 13 стран.









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