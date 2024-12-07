Презентация премии «История будущего» прошла в Москве

5 декабря в Москве на площадке Ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN26 состоялась торжественная презентация Международной литературной премии в области фантастики «История будущего», сообщает пресс-служба премии.





В рамках презентации обсуждались проблемы отечественного кинематографа и литературы, а также роль новых технологий в создании фантастического контента.





В дискуссии приняли участие генеральный директор анимационной компании «Ярко» Альбина Мухаметзянова, председатель жюри премии «История будущего» Андрей Геласимов и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Модератором выступил ответственный секретарь премии, исследователь фантастики Сергей Шикарев.





В ходе обсуждения участники подчеркнули важность создания качественного фантастического контента, при том что российский рынок остро нуждается не только в фантастической литературе, но и в хороших фантастических фильмах и анимации.





Альбина Мухаметзянова отметила успешный кейс фантастического фильма «Сто лет тому вперед», который собрал в прокате 1,5 миллиарда рублей.





Кроме того, спикеры призвали авторов использовать нейросети в литературной работе. Так, Андрей Геласимов считает, что искусственный интеллект может стать полезным инструментом для сбора научной информации, а Евгений Капьев поделился опытом использования нейросетей в создании синопсисов, добавив, что такие технологии могут значительно ускорить процесс работы.





Одной из ключевых тем презентации стало будущее отечественной фантастики. Участники обсудили тенденцию в жанре, уходящую в сторону постапокалипсиса, и выразили надежду на развитие позитивной научной фантастики. В качестве примера они привели роман Ричарда Моргана «Видоизмененный углерод», где конфликт разворачивается без апокалиптических элементов.





Премия «История будущего» будет присуждаться в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».





Прием заявок на премию стартует 15 января 2025 года и продлится до 20 июля 2025 года. Заявки можно подать через сайт премии.









Фото: Предоставлено пресс-службой премии «История будущего»