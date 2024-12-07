Выставка к 90-летию Кира Булычева открылась в Зарядье

6 декабря в Подземном музее парка «Зарядье» начала работу выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Кира Булычева. Экспозиция представляет личные вещи писателя, а также живописные работы и материалы, связанные с экранизацией его произведений, сообщает «Культура. РФ».





В рамках выставки представлены эскизы и элементы анимации к фильму «Тайна третьей планеты», а также предметы, связанные с такими лентами, как «Гостья из будущего» и «Через тернии к звездам».





Среди экспонатов — печатная машинка писателя, костюмы Алисы Селезневой, робота Вертера, Коли Герасимова и миелофон, который выставляется впервые.





В рамках интерактивной программы, организованной для посетителей, можно будет посидеть во флипе — летательном аппарате из фильма «Гостья из будущего».









Фото: скриншот Youtube