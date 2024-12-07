В Санкт-Петербурге состоится международный театральный фестиваль «Рождественский парад»

В Северной столице начался XXXI фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Мероприятие организовано Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ и проводится при поддержке городского комитета по культуре, сообщает ТАСС.





Открытие пройдет в Доме актера, где театр-студия «Закулисье» представит спектакль «Поллианна».





Фестиваль собрал участников из 12 регионов России: Москвы, Петербурга, Гатчины, Архангельска, Сарапула, Перми, Ижевска, Великого Новгорода, Уфы и Махачкалы. Всего подано 70 заявок, из которых экспертный совет отобрал 20 спектаклей.





Новгородский театр «Малый», постоянный участник «Рождественского парада», в этом году покажет премьеру спектакля «Академия смеха» по пьесе японского драматурга Коки Митани. Театр незрячих «Мечтатели» из Ижевска представит инклюзивный спектакль «Чистота». Петербургский «Пан. Театр» покажет премьеру постановки «Парни и велосипеды» по роману Чарльза Буковски «Фактотум».





Завершит конкурсную программу спектакль «Превращение» по повести Франца Кафки в исполнении пермского театра «Век жизни». Итоги фестиваля огласят 18 декабря.









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