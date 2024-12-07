В Кремлевском дворце прошел итоговый концерт Всероссийского фестиваля народного искусства

6 декабря в Москве состоялся гала-концерт фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», сообщает портал «Культура. РФ».





Участниками финального этапа стали 22 коллектива, отобранные экспертным советом из 180 групп, выступавших на региональных этапах, которые прошли в Йошкар-Оле, Уфе, Симферополе, Донецке, Челябинске и Тюмени.





На сцене Кремлевского дворца выступили Государственный академический русский народный хор имени М. Пятницкого, ансамбль «Березка», школа-студия при Ансамбле имени И. Моисеева, коллектив «Зори Тюмени» и театр танца Калмыкии «Ойраты».





Среди приглашенных артистов — певец Денис Майданов, исполнительница народной музыки Надежда Крыгина, солисты балета Макар Михалкин и Анастасия Смирнова. Ведущим программы стал Евгений Кочергин.





Для гостей была организована выставка народных костюмов из коллекции Сергея Глебушкина, а также дополнительное выступление оркестра русских народных инструментов «Синегорье», ставшего лауреатом одного из региональных этапов фестиваля.









Фото: скриншот Youtube