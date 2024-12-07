Володин поздравил Государственный Эрмитаж с 260-летием

07.12.2024
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил коллектив Государственного Эрмитажа с 260-летием музея. В своем обращении он подчеркнул значение коллекции музея, назвав ее национальным достоянием и неотъемлемой частью культурного наследия России. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.
Фонды Эрмитажа, насчитывающие более трёх миллионов произведений искусства, хранятся и передаются из поколения в поколение, способствуя сохранению культурных традиций страны, отметил Володин.
Также председатель Госдумы отметил успехи музея в создании уникального музейного комплекса и внедрении современных информационных проектов.
«Компетентность и неравнодушное отношение к делу специалистов музея вызывают уважение», — сказал он.
В завершение Володин пожелал коллективу музея «дальнейших успехов и всего самого доброго».
Фото: скриншот Youtube